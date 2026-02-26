Iraniens et Américains ont réalisé « des progrès significatifs » à Genève (médiateur omanais)

Le 3e round de pourparlers indirects entre Iraniens et Américains, tenu jeudi près de Genève, s’est achevé sur des « progrès significatifs », a indiqué le médiateur omanais, qui a annoncé la reprise prochaine de pourparlers techniques à Vienne.

Les délégations se sont retrouvées pendant environ cinq heures à la résidence de l’ambassadeur d’Oman à Cologny, dans le canton de Genève.

« Nous avons terminé la journée après des progrès significatifs dans la négociation entre les États-Unis et l’Iran », a déclaré sur X le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, précisant que les discussions techniques reprendraient la semaine prochaine à Vienne, siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Les chefs de délégation, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, ont examiné les propositions iraniennes sur le nucléaire.

Selon des sources citées par le Wall Street Journal, Washington exige la fermeture des sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, tout en laissant le réacteur de Téhéran pour un usage civil, et réclame la fin de l’enrichissement de l’uranium ainsi que la livraison du stock existant.

Ces pourparlers, qualifiés de « dernière chance » pour éviter une confrontation après un déploiement militaire américain massif au Moyen-Orient, interviennent alors que le président américain Donald Trump a lancé le 19 février un ultimatum de « 10 à 15 jours » pour décider d’un éventuel recours à la force.