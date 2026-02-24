Australie : le coût d’une retraite confortable bondit à 515.000 USD pour un couple

La hausse s’élève à 40.000 dollars australiens depuis septembre pour les couples âgés de 67 ans et plus. Pour une personne seule, le seuil atteint désormais 630.000 dollars australiens (près de 444.000 USD), en progression de 35.000 dollars australiens. Ces montants sont établis en tenant compte du versement partiel de la pension publique.

Cette révision constitue la première augmentation du capital requis depuis trois ans, après une période de relative stabilité, précise le rapport publié mardi.

La pension de vieillesse ne suit pas l’évolution effective des dépenses, notamment pour les biens et services essentiels, a indiqué la directrice générale de l’Association, Mary Delahunty, soulignant que les retraités doivent mobiliser une épargne plus importante pour maintenir leur niveau de vie.

Cette évolution intervient dans un contexte monétaire plus restrictif. La banque centrale australienne a relevé ses taux d’intérêt face à une inflation persistante et à un marché du travail tendu, et les marchés anticipent de nouvelles décisions de resserrement dans les prochains mois.

Avec 4.500 milliards de dollars australiens d’actifs, soit environ 3.170 milliards USD, le système australien de retraite par capitalisation figure parmi les plus importants au monde. Les encours ont progressé de 35 % en cumulé sur trois ans, portés par la solidité des marchés d’actions, atténuant en partie l’impact de l’inflation sur l’épargne des ménages.