Espagne : 80 % des nouveaux emplois créés depuis 2024 occupés par des immigrés

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de profonde mutation démographique. Au 1er janvier 2026, le pays comptait officiellement 10.004.581 résidents nés à l’étranger, d’après les données de l’Institut national de la statistique (INE), confirmant le rôle croissant de l’immigration dans l’évolution de la population active.

Le rapport met en évidence un contraste marqué entre la forte progression de la population étrangère, en hausse de 1,93 million de personnes depuis 2018, et le recul de la population native, qui a diminué de 55.600 personnes sur la même période. Cette baisse s’explique principalement par un taux de natalité insuffisant pour compenser un solde naturel négatif.

Sur le marché du travail, les travailleurs étrangers occupent une place prépondérante dans plusieurs secteurs clés. Ils représentent 71 % des effectifs du service domestique, où les femmes originaires d’Amérique latine sont majoritaires. Leur présence atteint également 45 % dans l’hôtellerie, 32 % dans la construction et 31 % dans l’agriculture.

Dans l’industrie, leur participation se concentre notamment dans les activités agroalimentaires, en particulier les filières de transformation de la viande, la boulangerie, les conserveries et les produits laitiers.

D’un point de vue géographique, les travailleurs originaires d’Amérique latine constituent le principal contingent de la main-d’œuvre étrangère, avec 47 % des actifs, devant les ressortissants de l’Union européenne (19 %) et ceux du continent africain (17 %), confirmant l’importance structurante de l’immigration dans le fonctionnement et le renouvellement du marché du travail espagnol.