Crues en France : vigilance rouge prolongée pour trois départements de l’Ouest, décrue lente attendue

Dans son bulletin matinal, l’institut public de prévision indique que malgré une accalmie des pluies, les crues se poursuivent, faisant savoir que cinq départements restent en vigilance orange, après le passage en jaune de l’Ille-et-Vilaine, des Landes et du Morbihan.

L’organisme souligne une tendance à la stabilisation et à la décrue lente, avec un temps globalement sec prévu jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

De son côté, le service de surveillance des crues (Vigicrues) a affirmé que « les décrues à l’amont des cours d’eau et la propagation vers l’aval se poursuivront ».

Dans le Maine-et-Loire, la crue de la Maine à Angers a atteint son niveau maximal à 6,39 mètres, proche de celui de décembre 1982, et restera stable plusieurs jours, selon le maire de la ville, Christophe Béchu.

Environ 5.000 habitants sont affectés, des rues supplémentaires ont été fermées et deux kilomètres de planches ont été installés pour permettre aux riverains de circuler à pied, a-t-il dit.

Plus en aval, quatre communes protégées par une digue ont pris des arrêtés d’évacuations préventives, a indiqué la préfecture du Maine-et-Loire.

À Saintes (Charente-Maritime), les niveaux des cours d’eau se stabilisent, restant proches de ceux observés lors des crues historiques de janvier 1961 et 1994, a précisé Vigicrues dimanche matin.

En Loire-Atlantique, plusieurs routes sont fermées, la circulation des TER perturbée entre Angers et Nantes et la navigation interdite sur plusieurs tronçons.