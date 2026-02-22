Islamabad frappe des camps « terroristes » à la frontière pakistano-afghane

« Le Pakistan a mené avec précision des frappes ciblées, fondées sur des renseignements précis, contre sept camps et caches terroristes appartenant aux talibans pakistanais et à leurs affiliés, ainsi qu’à l’EI-K, dans la région frontalière pakistano-afghane », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon Islamabad, ces bombardements ont été ordonnés après plusieurs attaques récentes dans le nord-ouest du pays, dont un attentat-suicide ayant fait 40 morts le 6 février dans une mosquée chiite d’Islamabad.

Cette attaque, revendiquée par l’EI, a été la plus meurtrière dans la capitale depuis l’attentat à la bombe contre l’hôtel Marriott en 2008, qui avait fait 60 morts. L’attaque s’était produite pendant la prière du vendredi, moment où les mosquées sont particulièrement fréquentées.

Le gouvernement pakistanais a indiqué que les autorités talibanes n’avaient pas agi contre les groupes armés opérant depuis le territoire afghan, malgré des avertissements répétés.

« Le Pakistan s’est toujours efforcé de préserver la paix et la stabilité dans la région, mais, dans le même temps, la sûreté et la sécurité de nos citoyens restent notre priorité absolue », a déclaré le ministère, appelant la communauté internationale à exercer des pressions sur Kaboul.

Le porte-parole du gouvernement afghan, Zabihullah Mujahid, a affirmé dimanche sur X que le Pakistan avait « bombardé des civils dans les provinces de Nangarhar et de Paktika (est, ndlr), faisant des dizaines de martyrs et de blessés, dont des femmes et des enfants ».

Depuis la prise de pouvoir des talibans à Kaboul en 2021, les relations entre le Pakistan et l’Afghanistan se sont profondément détériorées, marquées par des accusations réciproques et des violences le long de leur longue frontière.

Islamabad accuse son voisin d’abriter des militants armés qui lancent des attaques sur son territoire, ce que le gouvernement afghan dément.

Le 12 octobre 2025, les deux pays avaient rapporté des dizaines de morts dans les rangs de l’armée adverse lors d’affrontements d’une ampleur inédite.