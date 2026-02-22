TempÃªte de sable : pic de pollution sÃ©vÃ¨re Ã  Beijing en plein Nouvel An lunaire

Plusieurs sites touristiques en plein air ont Ã©tÃ© temporairement fermÃ©s et des activitÃ©s festives suspendues en raison d’une alerte jaune pour vents violents et d’une alerte bleue pour tempÃªtes de sable, en vigueur de samedi aprÃ¨s-midi Ã dimanche matin.

Ces intempÃ©ries ont constituÃ© un coup d’arrÃªt en pleine trÃªve nationale des cÃ©lÃ©brations du Nouvel An lunaire qui s’Ã©tend sur neuf jours, pÃ©riode traditionnellement consacrÃ©e aux sorties et aux retrouvailles familiales.

L’Administration mÃ©tÃ©orologique de Chine a indiquÃ© que de vastes zones du nord du pays Ã©taient affectÃ©es de vendredi Ã dimanche, dÃ©clenchant une rÃ©ponse d’urgence de niveau IV pour catastrophes mÃ©tÃ©orologiques majeures. Le systÃ¨me d’alerte chinois comporte quatre niveaux, le rouge reprÃ©sentant le degrÃ© maximal, suivi de l’orange, du jaune et du bleu.

Les vents violents ont Ã©galement perturbÃ© le trafic maritime. Les ferries de passagers reliant les provinces du Liaoning et du Shandong ont Ã©tÃ© suspendus Ã partir de 12h50, heure locale, samedi, selon les autoritÃ©s maritimes, avec une reprise progressive prÃ©vue dans la journÃ©e de dimanche.

Une amÃ©lioration est attendue lundi, dernier jour des congÃ©s, avec un affaiblissement annoncÃ© des vents sur Beijing.