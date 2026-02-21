Les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet sacrés champions olympiques en ski-alpinisme

Les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet ont été sacrés champions olympiques samedi à Bormio lors du relais mixte en ski-alpinisme.

Respectivement en argent et en bronze lors de leur épreuve individuelle jeudi pour les grands débuts du ski-alpinisme aux Jeux olympiques, Harrop et Anselmet ont été en tête du début à la fin du relais samedi pour devancer le duo suisse (Marianne Fatton et Jon Kistler) et le duo espagnol (Oriol Cardona et Ana Alonso).

Les Français deviennent les premiers champions olympiques du relais mixte en ski-alpinisme, sport qui a fait ses débuts olympiques aux Jeux de Milan Cortina.

Ils apportent à la France une 21e médaille sur ces Jeux d’hiver de Milan Cortina, et une 7e médaille d’or.