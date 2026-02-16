L’acteur américain Robert Duvall, iconique dans « Le Parrain » et « Apocalypse Now », est décédé

« Hier, nous avons dit adieu à mon cher mari, ami précieux et l’un des plus grands acteurs de notre époque », a écrit Luciana Duvall dans un communiqué relayé par des médias US.

Duvall est décédé « paisiblement à la maison, entouré d’amour et de réconfort », a-t-elle confié.

Né en 1931, Robert Duvall avait remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation en 1983 d’un ancien chanteur country devenu alcoolique dans le film « Tendre bonheur ».

Au cours de sa carrière longue de six décennies, il a brillé dans des rôles principaux et secondaires, avant de devenir réalisateur.

Parmi ses rôles les plus mémorables, figurent notamment Tom Hagen, le conseiller mafieux loyal et à la voix douce, dans les deux premiers volets de « Le Parrain », et le maniaque lieutenant-colonel William Kilgore dans « Apocalypse Now », le film épique de Francis Ford Coppola sur la guerre du Vietnam sorti en 1979.

Il a, par ailleurs, dirigé cinq films en tant que réalisateurs.

« Pour le monde, il était un acteur oscarisé, un réalisateur, un conteur. Pour moi, il était tout simplement tout. Sa passion pour son métier n’avait d’égale que son amour profond pour les personnages, les bons repas et les discussions animées », a ajouté sa veuve.