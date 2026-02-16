ONU : la Chilienne Claudia Fuentes Julio nommée SG adjointe aux droits de l’Homme à New York

Mme Fuentes Julio, qui succède à Ilze Brands Kehris (Lettonie), sera chargée de diriger le bureau new-yorkais du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, où elle conseille et représente le Haut-Commissaire dans les instances basées dans la métropole américaine, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, dans un briefing.

Actuellement représentante permanente du Chili auprès de l’ONU et d’autres organisations internationales à Genève, Mme Fuentes Julio cumule plus de vingt ans d’expérience en relations internationales, diplomatie multilatérale et droits de l’Homme, précise un communiqué des Nations Unies.

Elle a occupé plusieurs poste de responsabilité, notamment celui de vice-présidente du Conseil des droits de l’Homme, présidente du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (OIT), et présidente de l’Alliance 8.7 pour l’éradication du travail forcé et de l’esclavage moderne.