Le SG de l’ONU nomme un nouveau haut-commissaire adjoint aux droits de l’Homme

« Mme Dado succède à la Jordanienne Nada Al Nashif, à qui le Secrétaire général et le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme expriment leur profonde gratitude notamment pour son engagement sans faille durant une période marquée par des défis exceptionnels, notamment la pandémie de COVID-19 et la crise financière qui a suivi », a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric lors d’un briefing à New York.

Forte d’une “vaste” expérience dans les domaines des droits de l’Homme, du relèvement post-crise, de la consolidation et de la prévention de la paix, des affaires humanitaires et du développement, Mme Dado a occupé plusieurs postes supérieurs au sein des Nations Unies, a-t-il relevé.

Elle était notamment directrice et chef adjointe du Bureau de la consolidation de la paix et de l’appui à la paix, où elle a dirigé les efforts visant à élaborer des stratégies et des initiatives de consolidation de la paix et à établir une relation étroite avec les partenaires internes et externes, a ajouté le porte-parole.

Auparavant, elle a été cheffe du suivi et de l’appui aux pays au Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour l’Afrique, conseillère principale et cheffe de l’équipe Politiques et engagement en matière de crises et de fragilité au Bureau des crises du PNUD et directrice de pays du PNUD en Tanzanie.