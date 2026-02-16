Le Conseil de Paix tient sa réunion inaugurale jeudi à Washington sous l’égide du président Trump

Le Conseil de Paix, qui a pour objectif de contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et d’adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde, a « un potentiel sans limite », a affirmé le président Trump sur le réseau Truth Social.

Les membres fondateurs du Conseil de Paix ont présenté une « vision audacieuse » pour les civils à Gaza, a ajouté le chef de l’exécutif américain, relevant qu’au-delà de Gaza, ce Conseil œuvrera pour assurer la « paix mondiale ».

« Le Conseil de Paix s’imposera comme l’organisme international le plus important de l’histoire », a-t-il assuré.

La création officielle du Conseil de Paix a été actée le 20 janvier dernier à Davos, en Suisse, suite à la signature de sa Charte constitutive par les pays membres, dont le Maroc, lors d’une cérémonie présidée par le président Donald Trump.