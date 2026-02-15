Inauguration à Montpellier d’une Fédération internationale en hommage à feu Larbi Ben Barek

Lancée en hommage à feu Ben Barek, figure emblématique du football et symbole de fraternité entre les peuples, la fédération se fixe pour mission de promouvoir les valeurs de respect, d’excellence sportive, de solidarité et de dialogue interculturel, en lien avec l’héritage exceptionnel laissé par le footballeur.

« La FILB vise à développer des actions sportives, éducatives et caritatives à l’échelle nationale et internationale, en direction des jeunes et des générations futures », indique la fédération dans un communiqué.

Cette initiative, qui bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires dont l’association « Sport et Amitié » basée au Maroc, ambitionne de promouvoir les valeurs sportives, de mémoire et de vivre-ensemble, avec le soutien de la famille, des proches et des admirateurs de feu Larbi Ben Barek.

« La nouvelle Fédération envisage d’ouvrir plusieurs antennes, notamment à Casablanca, dont le coordinateur sera M. Mohamed Bahar, ancien arbitre international », a déclaré à la MAP Abdelkamel Ben Barek, petit-fils de la légende marocaine.

Plus qu’un simple hommage, le lancement de cette structure embrasse une dimension plus large à travers un ancrage international en Afrique et en Europe, a-t-il souligné.

Depuis Montpellier, la FILB s’engage à œuvrer pour rapprocher les peuples et inspirer les jeunes générations par le sport, la culture et l’éducation. Ses actions s’articulent autour du développement sportif, la valorisation du patrimoine sportif marocain et international, la promotion du dialogue interculturel et des valeurs citoyennes auprès des jeunes générations.

La fédération mettra l’accent sur l’organisation d’expositions axées sur le sport et d’évènements sportifs, ainsi que sur l’accompagnement des jeunes talents, fidèle en cela à l’esprit et à l’héritage de ce joueur marocain exceptionnel.

Rassemblant passionnés, chercheurs, anciens coéquipiers, supporters et membres de la famille de l’ancien footballeur, la FILB représente un espace de mémoire vivante célébrant la diversité, l’inclusion et l’humanisme qui ont marqué la carrière et la personnalité de cette icône sportive.

Né le 16 juin 1914 à Casablanca et décédé le 16 septembre 1992 dans sa ville natale, feu Larbi Ben Barek demeure sans conteste une référence majeure du football africain et mondial.