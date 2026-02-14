Paris accueille la première étape du Salon international « Al-Omrane Expo – Marocains du Monde 2026 »

D’après le communiqué, l’étape de Paris revêt une dimension institutionnelle de haut niveau, marquée par la présence du secrétaire général du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, des autorités diplomatiques marocaines en France, du Président du Groupe Al-Omrane, ainsi que des représentants du tissu associatif présent en France. Elle a également constitué un espace d’échange autour du dispositif national d’aide directe au logement « Daam Sakane », initié sous la Haute Impulsion Royale, « aujourd’hui reconnu comme un levier structurant de la politique nationale de l’habitat, contribuant à renforcer la solvabilité des ménages et à stimuler la dynamique d’investissement dans le secteur immobilier ».

Cette rencontre, précise-t-on, a permis de mettre en avant la mobilisation de l’État, à travers le ministère de tutelle et l’ensemble des acteurs institutionnels concernés, aux côtés du Groupe Al-Omrane, en faveur des Marocains établis à l’étranger, afin de les rapprocher de l’offre nationale en matière de logement, des services proposés et des dispositifs d’accompagnement destinés à faciliter l’accès à la propriété et à encourager l’investissement immobilier au Maroc.

Pendant trois jours, les visiteurs auront l’opportunité d’échanger directement avec les équipes du Groupe Al Omrane, en présence des partenaires bancaires, de l’Ordre national des notaires du Maroc et des représentants du ministère de tutelle. Cette mobilisation conjointe permettra d’offrir une information complète et personnalisée, couvrant l’ensemble des dimensions financières, juridiques et administratives liées aux projets d’acquisition ou d’investissement immobilier.

Cette étape parisienne marque le lancement officiel de la tournée internationale « Al-Omrane Expo Marocains du Monde 2026 » et s’inscrit dans une stratégie globale pour structurer une relation durable et de proximité avec les Marocains établis à l’étranger. Cette approche combine le renforcement de la présence digitale du Groupe à travers sa plateforme digitale www.alomrane.gov.ma, le déploiement d’actions continues de proximité à travers les salons et la campagne estivale nationale, ainsi que le développement de partenariats avec les acteurs institutionnels et financiers concernés.

À travers cette édition 2026, le Groupe Al-Omrane réaffirme sa volonté de déployer « une approche structurée, pérenne et territorialisée à destination des Marocains du Monde, en cohérence avec les priorités nationales en matière d’habitat et d’investissement ».

D’autres étapes internationales viendront prolonger cette tournée tout au long de l’année 2026, traduisant l’ambition du Groupe de « consolider le lien de confiance avec les Marocains établis à l’étranger et de faire de leur engagement un levier structurant du développement du Royaume », conclut le communiqué.