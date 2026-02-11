USA : Les crimes violents en forte baisse dans les grandes villes américaines (Maison Blanche)

« Les récentes données confirment une forte baisse dans toutes les principales catégories de crimes violents en 2025 par rapport à l’année précédente : les meurtres ont diminué de 19 %, les vols qualifiés de 20 % et les agressions graves de près de 10 % », souligne la Maison Blanche dans un communiqué.

Après des années de chaos, de criminalité galopante et de politiques laxistes sous l’administration de Joe Biden, qui ont plongé les plus grandes villes du pays dans l’anarchie et le désordre, le président Trump a pris ses fonctions en promettant de rétablir la sécurité publique, rappelle la même source, ajoutant que « le président Trump a tenu sa promesse de manière historique ».

La Maison Blanche relève que les progrès réalisés s’appuient sur des rapports antérieurs montrant que les villes américaines sont désormais plus sûres qu’elles ne l’ont été depuis plus d’un siècle, sous la présidence de Donald Trump.

Le taux d’homicides dans les grandes villes du pays a atteint son niveau le plus bas depuis au moins 125 ans, enregistrant ainsi la plus forte baisse en une seule année jamais observée, précise-t-on.

Au-delà des meurtres, le pays a également connu une baisse spectaculaire des viols, des vols qualifiés, des agressions graves, des décès par balle (le plus faible taux depuis 2015), des décès de policiers en service (le plus faible taux depuis 80 ans), des décès sur la route et des décès par overdose.

Selon la Maison Blanche, ces chiffres sont le résultat direct de l’approche agressive et pragmatique du président Trump en matière de sécurité publique.

En injectant des ressources fédérales dans les villes dirigées par les démocrates qui étaient devenues des « zones de guerre », en expulsant les « criminels illégaux violents » des rues, en soutenant la police et les procureurs et en rejetant la faiblesse de la gauche radicale, les « mesures décisives » prises par le président Trump ont renversé la tendance, sauvé d’innombrables vies et rétabli la paix dans des communautés longtemps abandonnées, conclut le communiqué.