Une délégation américaine explore les opportunités d’investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

La délégation américaine, conduite par le maire de Great Neck, Pedram Bral, a été reçue au siège de la commune de Dakhla pour une rencontre qui a permis de mettre en lumière les programmes d’action de la commune dans différents secteurs.

Dans une déclaration à la presse, M. Bral a indiqué que cette visite a pour objectif d’explorer les opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs porteurs, notamment celui de la santé, précisant que la délégation qui l’accompagne comprend plusieurs professionnels et acteurs du domaine. Il a ajouté que le Maroc, véritable porte d’entrée vers l’Afrique, jouit de la sécurité et de la stabilité nécessaires pour accueillir de grands projets de santé à dimension continentale.

Le maire de Great Neck a, dans ce sens, souligné que le Royaume dispose des atouts requis pour capter une part importante du tourisme médical africain, à travers la création de centres de santé modernes offrant des services de qualité et faisant du Maroc une destination thérapeutique de référence au niveau continental. De plus, il a relevé que Dakhla, au regard des nombreux atouts dont elle dispose, connaît une dynamique de développement soutenue qui lui permettra de se hisser parmi les principales destinations touristiques du continent.

De son côté, le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, a relevé que la visite de la délégation américaine vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux villes en particulier, et entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique en général. Il a précisé que la délégation entend explorer les potentialités d’investissement qu’offre la région de Dakhla-Oued Eddahab dans plusieurs secteurs stratégiques, dont celui de la santé, ajoutant que ses membres ont également pris connaissance des grands programmes de développement lancés dans la région conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud.

Le programme de la visite comprend, entre autres, une visite de terrain du projet du Centre hospitalier universitaire international Mohammed VI de Dakhla, ainsi que des rencontres avec des étudiants de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Dakhla.