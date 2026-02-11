Maroc/France: Forum sur la réduction des disparités territoriales, les 13 et 14 février à Agadir

Organisée par la Commune d’Agadir en partenariat avec le Centre marocain d’études et de recherches en développement territorial et l’association française Inter-Réseaux, cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de coopération maroco-française et vise à favoriser le partage d’expériences entre acteurs territoriaux, à travers la présentation d’initiatives locales et de démarches innovantes en matière de développement urbain, de politiques publiques territoriales et de réduction des inégalités sociales et spatiales, indique un communiqué des organisateurs.

Le Forum réunira des universitaires, des élus, des experts et des représentants d’institutions marocaines et françaises autour de conférences, d’ateliers thématiques et d’échanges de bonnes pratiques.

L’objectif de ce conclave, est de dégager des recommandations concrètes et de renforcer les partenariats en faveur d’un développement territorial plus équilibré et inclusif.