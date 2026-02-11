Affaire Epstein: le quai d’Orsay saisit la justice sur le cas de son diplomate Fabrice Aidan

« Je saisis le procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale pour lui signaler les faits présumés mettant en cause Monsieur Fabrice Aidan. Je diligente par ailleurs une enquête administrative pour contribuer au travail de la Justice et lance une procédure disciplinaire », a fait savoir, mardi soir, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, après la déflagration de l’affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein et la présence du diplomate français dans les « Epstein Files ».

Sur RTL ce mercredi matin, le ministère français des Affaires étrangères s’est dit « effaré » et « indigné » par les faits révélés mettant en cause Fabrice Aidan, diplomate depuis 25 ans, qui aurait échangé de nombreux e-mails avec le criminel sexuel mort en 2019.

« Les faits qui sont allégués sont d’une très grande gravité (…) Quand j’ai pris connaissance de ces informations, j’ai été effaré et j’ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail e la justice ainsi qu’une procédure disciplinaire le concernant », a déclaré Jean-Noël Barrot.