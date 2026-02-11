Affaire Epstein: le quai d’Orsay saisit la justice sur le cas de son diplomate Fabrice Aidan
En poste à l’ONU et poursuivi en 2013 par le FBI pour consultation d’images pédopornographiques, le haut diplomate français Fabrice Aidan, exfiltré précipitamment en France via le Canada, a continué d’échanger avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein et avait même le digicode de son appartement parisien.
Selon le site Mediapart et Radio France qui ont révélé l’affaire, Fabrice Aidan a fait bénéficier Jeffrey Epstein
d’informations diplomatiques, de services ou de ses réseaux à l’international.
🔴🇫🇷|🇺🇸INFO – Le diplomate français Fabrice #Aidan, lié à Jeffrey #Epstein, a été discrètement exfiltré de son poste à l’ONU en 2013 pour des soupçons de consultations de sites pédopornographiques. Il a ensuite multiplié les postes prestigieux. (Mediapart) https://t.co/Y4HRWt7pHW
— Brèves de presse (@Brevesdepresse) February 10, 2026