Tanger-Tétouan-Al Hoceima : suspension des cours maintenue en début de semaine dans les établissements scolaires

Pour sa part, la direction provinciale de Larache a décidé de suspendre les cours à partir de lundi et de poursuivre l’enseignement à distance dans tous les établissements situés sur le territoire de la municipalité de Ksar El Kébir, précisant que cette mesure restera en vigueur « jusqu’à l’amélioration de la situation dans la ville et la publication de directives officielles par les autorités compétentes ».

Dans la province d’Al Hoceima, la direction provinciale de l’Éducation nationale a décidé de reprendre les cours en présentiel dans les établissements des communes d’Al Hoceima, Ajdir, Imzouren, Bni Bouayach, Ait Youssef Ou Ali, Louta, Imrabten, Nekor, Chakrane, Izmouren, Ait Kamra, Rouadi, Bni Hadifa, Zaouiat Sidi Abdelkader et Bni Boufrah, tout en maintenant la suspension des cours pour le 9 février dans les établissements situés dans les autres communes de la province.

Les directions provinciales ont souligné que cette décision intervient en raison de la poursuite des perturbations météorologiques dans le nord du Royaume, conformément au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie nationale et en application des recommandations des comités provinciaux de veille, en coordination avec les autorités locales, afin de préserver la sécurité des élèves, du personnel administratif et éducatif ainsi que de l’ensemble des usagers des établissements scolaires.

Elles ont, à cet égard, précisé que la situation sera actualisée en fonction de l’évolution des conditions climatiques.