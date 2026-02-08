Allemagne : accord entre les géants Thyssenkrupp et Salzgitter sur l’avenir d’une importante aciérie du pays

Selon cet accord, Thyssenkrupp Steel cédera sa participation de 50% dans HKM à Salzgitter AG à compter du 1er juin 2026, précise un communiqué conjoint, sans fournir les détails financiers de cette opération.

Les livraisons d’acier assurées jusqu’ici par HKM à Thyssenkrupp, à hauteur d’environ 2,5 millions de tonnes par an, prendront fin dès la fin de l’année 2028, au lieu de 2032 comme prévu initialement.

La directrice de Thyssenkrupp Steel, Marie Jaroni, a évoqué une “solution équitable et viable pour toutes les parties concernées”, tandis que le président du directoire de Salzgitter AG, Gunnar Groebler, a qualifié l’accord de “perspective positive” pour les salariés de HKM.

HKM, qui emploie environ 3.000 personnes sur le site de Duisbourg, était détenue jusqu’à présent par Thyssenkrupp Steel à hauteur de 50%, Salzgitter AG à 30% et le groupe français Vallourec à 20%.

Cet accord intervient alors que la maison mère Thyssenkrupp, engagée dans une profonde restructuration, avait annoncé l’année dernière son intention de se désengager de sa division acier, Thyssenkrupp Steel Europe, dans le cadre de discussions avec le groupe indien Jindal Steel International.

Le groupe avait également tenté de céder sa participation dans HKM, sans succès, après le retrait d’un acquéreur potentiel début 2025. La médiation dans ce dossier avait alors été confiée à l’ancien ministre-président du Land de Hesse, Roland Koch.

Cette évolution intervient dans un contexte de crise de la sidérurgie allemande, confrontée à la concurrence de l’acier chinois à bas prix, aux droits de douane américains, à la hausse des coûts de l’énergie et des quotas d’émissions de CO2, ainsi qu’à une faible demande des secteurs industriels clés.