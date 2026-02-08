Maroc: mobilisation générale pour faire face à la montée des eaux au niveau des oueds Sebou, Ouergha, Beht et R’dom

L’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb (ORMVAG) relevant de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de Rabat-Salé-Kénitra, a annoncé, samedi, une mobilisation générale de ses moyens humains et logistiques afin de faire face aux répercussions des fortes précipitations qui ont entraîné la montée des eaux au niveau des oueds Sebou, Ouergha, Beht et R’dom.

Cette intervention d’urgence de l’ORMVAG, menée en coordination étroite avec les autorités locales et provinciales, vise prioritairement la protection des populations, la sauvegarde du cheptel et la préservation des infrastructures hydro-agricoles de la région.

Le dispositif déployé par l’Office repose sur une surveillance rigoureuse et continue des points sensibles le long des cours d’eau ainsi que des stations de pompage, a indiqué à la MAP le chef d’arrondissement de gestion des réseaux d’irrigation et drainage Beht à l’ORMVAG, Mohamed Ahticha, soulignant que dans le cadre des mesures de sécurité préventives, l’alimentation électrique a été interrompue dans plusieurs stations d’irrigation menacées par la montée des eaux afin de prévenir tout risque d’accident.

Les équipes techniques de l’Office procèdent au curage des réseaux de drainage et à la mise en place de digues de protection en terre autour des douars exposés au risque de submersion, a-t-il ajouté, notant que l’action de l’Office porte également sur le soutien direct au secteur de l’élevage, à travers l’évacuation de nombreuses têtes de bétail vers des centres d’accueil sécurisés et la distribution de quantités importantes d’orge et d’aliments composés aux éleveurs sinistrés.

M. Ahticha a également fait savoir que des conseils techniques sont prodigués aux agriculteurs pour limiter les pertes culturales, tandis que des brèches stratégiques sont pratiquées dans les réseaux de drainage pour accélérer l’évacuation des eaux stagnantes loin des zones résidentielles.

S’agissant des dégâts causés par la crue, il a fait état de dommages significatifs touchant les équipements hydro-agricoles, notamment des ruptures dans les réseaux de distribution et des avaries électromécaniques au niveau des stations de pompage partiellement immergées, expliquant que la dégradation de la voirie agricole, accentuée par l’envasement et l’érosion, rend actuellement difficile l’accès aux ouvrages d’art pour les opérations de maintenance.

Les témoignages recueillis auprès des agriculteurs et éleveurs illustrent l’ampleur des défis et saluent la réactivité des secours. Ainsi, Mehdi, un agriculteur dans la zone de Tihli, a souligné que l’encerclement du douar par les eaux avait commencé à causer des pertes parmi le bétail en raison de la faim, avant l’intervention de l’ORMVAG pour fournir abri et fourrage.

« Je tiens à remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué au sauvetage de mon troupeau », a-t-il ajouté.

De son côté, Azzedine, habitant du village d’Al Hasnaoui et éleveur d’ovins, a évoqué la montée brusque des eaux aux premières heures du jour, précisant qu’une opération d’évacuation rapide du troupeau a dû être menée en seulement trente minutes pour éviter qu’il ne soit emporté par les flots, tout en saluant l’appui logistique et alimentaire apporté par les services de l’Office.

Selon des données officielles, la zone du Gharb a enregistré un cumul pluviométrique exceptionnel de 507 mm, marquant une hausse de près de 300% par rapport à la saison précédente.

Ce volume, qui dépasse de 54% la moyenne annuelle des trente dernières années, a induit une pression importante sur les ressources hydriques de sorte que le remplissage des barrages a atteint des niveaux critiques, avec notamment 95% pour le barrage Allal Al Fassi, 89% pour Al Wahda, 79% pour El Kansera et 76% pour Idriss 1er, imposant une vigilance accrue et des interventions proactives sur le terrain.

Dans ce contexte, l’ORMVAG réaffirme sa détermination à poursuivre sa mobilisation totale jusqu’au rétablissement complet de la situation dans la plaine du Gharb.