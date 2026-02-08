Japon : les électeurs aux urnes pour des législatives anticipées

Mme Takaichi, devenue en octobre la première femme dirigeante de l’archipel, a dissous la chambre basse fin janvier pour tenter d’obtenir un mandat fort et consolider sa majorité afin de faire adopter son programme politique.

Les bureaux de vote doivent fermer à 20h00 heure locale (soit 11h00 GMT), avec les premières estimations des résultats attendues peu après la clôture du scrutin.

Les sondages d’opinion donnent une large avance à la coalition au pouvoir, formée du PLD et de son partenaire le Japan Innovation Party (JIP), qui pourrait remporter bien plus des 233 sièges nécessaires pour une majorité, certaines projections évoquant jusqu’à 300 sièges ou plus, ce qui lui donnerait une majorité qualifiée pour faire adopter des réformes difficiles.

Mme Takaichi, 64 ans, a fait campagne sur des thèmes économiques et sécuritaires, promettant notamment d’alléger la fiscalité sur les produits alimentaires pour soutenir les ménages face à l’inflation, d’augmenter les dépenses publiques et de renforcer la défense nationale dans un contexte de tensions régionales.

L’élection, qui se déroule en pleine saison hivernale, a été marquée toutefois par des conditions météorologiques difficiles dans certaines régions, avec des chutes de neige susceptibles d’influencer le taux de participation.

Les précédentes élections législatives s’étaient tenues en octobre 2024.