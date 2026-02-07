Scandale Epstein: Jack Lang propose sa Â«Â dÃ©missionÂ Â» de la tÃªte de l’IMA

AcculÃ© Ã la dÃ©mission aprÃ¨s les rÃ©vÃ©lations de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, Jack Lang a annoncÃ©, samedi 7 fÃ©vrier, quâ€™il Â«Â proposeÂ Â» sa dÃ©mission de la prÃ©sidence de lâ€™Institut du monde arabe (IMA) au ministre des affaires Ã©trangÃ¨res, Jean-NoÃ«l Barrot.

Â«Â Lâ€™ouverture dâ€™une enquÃªte prÃ©liminaire par le Parquet national financier est une nouvelle que jâ€™accueille avec sÃ©rÃ©nitÃ© et mÃªme soulagementÂ Â», a dÃ©clarÃ© samedi le prÃ©sident de l’Institut du monde arabe (IMA) dans sa CommuniquÃ©.

Selon, Jack Lang, cette enquÃªte Â«Â permettra de faire toute la lumiÃ¨re sur des accusations portant Â portantÂ atteintes Ã ma probitÃ© et Ã mon honneurÂ Â».

Â«Â Comme professeur de droit, jâ€™ai le plus grand respect pour les juridictions, auxquelles jâ€™apporterai toute ma contributionÂ Â», a-t-il poursuivi.

Et d’affirmer: Â«Â Les accusations portÃ©es Ã mon encontre sont infondÃ©es et je le dÃ©montrerai, par-delÃ le bruit et la fureur des tribunaux mÃ©diatique et numÃ©riqueÂ Â».

Jack Lang est Ã©galement sommÃ© de s’expliquer dimanche auprÃ¨s du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, a annoncÃ© vendredi Jean-NoÃ«l Barro depuis Beyrouth, soulignant que sa Â«Â prioritÃ©, c’est Ã©videmment de garantir le bon fonctionnement et la continuitÃ© et l’intÃ©gritÃ© de l’Institut du monde arabe.

Â«Â Les premiers Ã©lÃ©ments qui ressortent de ces dossiers sont inÃ©dits et d’une extrÃªme gravitÃ©Â Â» et Â«Â exigent un travail d’enquÃªte rigoureux et approfondiÂ Â», a-t-il ajoutÃ©.

Â«Â Je me rÃ©serve, s’agissant de la poursuite de son mandat, toutes les optionsÂ Â», a-t-il ajoutÃ©, alors que la subvention annuelle du ministÃ¨re, 12,3 millions d’euros, reprÃ©sente la moitiÃ© du budget de l’IMA.