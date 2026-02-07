USA : le kidnapping de la mère d’une présentatrice vedette de télévision tient le pays en haleine

Une demande de rançon exigeant de l’argent en échange de la libération de la mère de Savannah Guthrie a été « soigneusement rédigée » et envoyée à trois médias locaux de Tucson, selon la presse US.

Bien que la lettre n’ait pas été divulguée dans son intégralité, certains détails ont été révélés. La demande de rançon contenait un premier délai fixé à 17H00 jeudi et une deuxième demande avec un délai fixé à lundi, a indiqué Heith Janke, l’agent spécial responsable de la division du FBI à Phoenix (Arizona). Il a toutefois refusé de préciser quelle serait la conséquence si les délais n’étaient pas respectés.

Le fils de Nancy, Camron Guthrie, a publié une vidéo implorant les ravisseurs au moment où expirait le premier délai fixé dans la lettre de rançon. »Qui que vous soyez, vous qui retenez notre mère, nous voulons vous entendre », a-t-il dit. « Nous n’avons reçu aucune nouvelle directement. Nous avons besoin que vous nous contactiez et nous avons besoin d’un moyen de communiquer avec vous afin de pouvoir avancer ».

Harry Levin, fondateur du site web d’actualités people TMZ, a déclaré sur la chaine CNN qu’il avait examiné l’une des trois lettres identiques envoyées aux médias, dévoilant que « le délai fixé à lundi est beaucoup plus important ».

TMZ a rapporté que la lettre exigeait des millions en crypto-monnaie pour la libération de Nancy Guthrie.

La famille de la victime et les autorités restent inquiètes, Nancy Guthrie souffrant de nombreux problèmes de santé et ayant besoin d’un traitement quotidien dont elle semble être privée.

Les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient encore reçu aucune preuve de vie, mais agissent en partant du principe que la victime est toujours en vie malgré les craintes qu’elle puisse être décédée.

« Je m’inquiète de cela, je pense que nous en avons tous peur », a déclaré le shérif du comté de Pima, Chris Nanos.

« Cela fait maintenant quatre ou cinq jours et nous ne savons toujours pas si elle reçoit ses médicaments, ce qui pourrait en soi être fatal », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Les autorités locales ont décrit leurs efforts de recherches comme une course contre la montre.

« À l’heure actuelle, nous pensons que Nancy est toujours en vie. Nous voulons qu’elle rentre à la maison », a déclaré M. Nanos, précisant qu’une équipe massive composée d’agents de police locaux et fédéraux continuera à travailler « 24 heures sur 24 » sur cette affaire.

Des sources policières, citées par le Los Angeles Times, ont déclaré que la demande de rançon contenait au moins deux détails sur la maison de la victime qui n’avaient pas été rendus publics.

Bien que Mme Guthrie soit saine d’esprit, sa famille a indiqué qu’elle souffrait de problèmes de santé et portait un pacemaker.

Savannah Guthrie et ses frères et sœurs ont partagé une vidéo émouvante dans laquelle ils implorent les ravisseurs potentiels de leur mère.

« Elle vit dans une douleur constante. Elle n’a aucun médicament », a déclaré Savannah Guthrie. « Elle en a besoin pour survivre et pour ne pas souffrir ».

« Nous vivons dans un monde où les voix et les images sont facilement manipulables. Nous avons besoin de savoir, sans l’ombre d’un doute, qu’elle est en vie et que vous la détenez », a-t-elle dit dans la vidéo partagée sur Instagram.