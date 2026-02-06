L’Iran et les Etats-Unis ont ⁠participé vendredi, à Mascate (Oman), à des discussions indirectes sur fond de menace d’intervention militaire américaine contre la République islamique.

L’Iran et les Etats-Unis conviennent de « poursuivre les négociations », après une première session de pourparlers à Oman

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi 6 février de nouvelles sanctions pétrolières contre l’Iran, quelques heures après cette première session de pourparlers tenue à Oman.

Ces sanctions visent 15 entités, deux personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques iraniens, selon le département d’Etat dans un communiqué.

Elles interviennent alors que l’Iran avait invité les Etats-Unis à éviter toute « menace » pour que les pourparlers, qui se sont déroulés dans une « atmosphère positive » selon Téhéran, puissent continuer.

Si l’Iran évoque une atmosphère « positive », le blocage persiste : Téhéran se focalise sur le nucléaire quand Donald Trump exige un accord global.

Téhéran souhaite en effet que les négociations se restreignent à son programme nucléaire quand Washington veut également discuter du programme de missiles balistiques ou encore du soutien iranien aux Hezbollah et au Hamas.

Le sort des Iraniens, réprimés dans le sang après le mouvement de contestation, ne semble pas être mis sur la table.

L’Iran et les Etats-Unis sont convenus de « poursuivre leurs négociations », a pour sa part indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

« Dans une atmosphère très positive, nos idées ont été échangées et les points de vue de l’autre partie nous ont été présentés », a déclaré M. Araghchi à la télévision d’Etat iranienne, ajoutant que les deux parties étaient « convenues de poursuivre les négociations, mais que les modalités et le calendrier seraient décidés ultérieurement ».

« La marche à suivre dépendra de nos consultations avec nos capitales », a-t-il affirmé.