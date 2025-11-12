Thé amer – La ministre instagrameuse et l’hôtel de luxe

C’est l’histoire d’une ministre qui fait l’Instagrameuse. Influenceuse et fière de l’être, ministre à ses temps perdus. Fatim-Zahra Ammor est ministre du tourisme. Tout le monde le sait. Ses communiqués sur le nombre de nuitées des touristes tombent tous les jours de la semaine. Histoire d’en faire des marronniers quotidiens : un nouveau genre journalistique inauguré par la ministre qui ne jure que par millions de touristes ayant séjourné au Maroc.

Mais ce que le citoyen lambda vient d’apprendre, c’est qu’elle est aussi dans la promotion d’hôtels. Oui, oui vous avez bien lu. Dans une capsule balancée sur Insta , notre ministre fait le job. Pas le job de ministre mais celui de marketteur d’un établissement hôtelier qui ouvre en décembre prochain à Rabat. Généreuse et fière, elle partage des images en avant-première, tient-elle à préciser. C’est pas beau une responsable gouvernementale qui décroche un tel scoop ? Ministre et instragrameuse, Mme Ammor ne fait pas les choses à moitié. Elle se met en scène devant l’hôtel (dont on voit bien le nom Story Carrousel Rabat), à la réception de l’hôtel, dans les couloirs de l’hôtel, dans une chambre de l’hôtel, sur les terrasses de l’hôtel. Le directeur de l’établissement n’en attendait pas autant : la ministre du tourisme herself qui fait la publicité de l’établissement et vante l’article en bonne marketteuse. Un vrai coup de pouce qui témoigne de la générosité et de l’implication de Mme Ammor.

Question : est-ce son cabinet qui a filmé la ministre arpentant l’hôtel et vantant ses prestations ou une boite de prod’ payée par les deniers de l’Etat ?

Résumons pour tenter de comprendre ce qui est très difficilement compréhensible. Fatim-Zahra Ammor, « Madame communiques sur le nombre de touristes visitant le Royaume » fait la promotion d’un hôtel à travers un réel où elle se met en scène au sein même de cet hôtel. On a droit à la totale : nom de l’établissement, adresse et visite guidée de la structure hôtelière.

Imaginons ailleurs, dans un pays normal, un ministre du tourisme faisant la pub à un hôtel en produisant une capsule sur Instagram où il fait le guide et vante la déco. Les gens normaux, le personnel politique normal, les hôteliers, la fédération du tourisme auraient crié au scandale.

Un ministre, ça s’empêche ! Ca respecte la fonction qu’il occupe et surtout il ne fait pas de publicité pour le secteur privé. Des enquêtes auraient été déclenchées au nom de la transparence. Accablé, le ministre en question se serait expliqué à la télévision, voire présenté sa démission.

Rien de tout cela chez nous. On ne se scandalise pas. On ne s’explique pas. On ne démissionne pas. On fait le buzz à n’importe quel prix. Et on passe à autre chose.

Dans les heures qui ont suivi la publication du réel de Mme Fatim Zahra Ammor, la capsule a été supprimée. La belle affaire ! « Une erreur s’est produite. Veuillez réessayer », indique le message d’Insta dès qu’on essaie d’ouvrir l’œuvre de la ministre du tourisme. On veut bien croire ce message. Une erreur s’est effectivement produite. Une erreur de casting, de nomination d’une femme au poste de ministre mais qui s’est découvert une vocation : le marketing digital des hôtels de luxe !