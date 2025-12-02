Chutes de neige et rafales de vent attendues dans plusieurs villes du Maroc

Des chutes de neige à partir de 1700 m, ainsi que de fortes rafales de vent sont attendues, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (20-30 cm) sont prévues mercredi de 01h à 18h dans les provinces de Ifrane, Boulemane, Sefrou et Midelt, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Chefchaouen, Al Hoceima, Guercif, Taourirt, Figuig, Taza, Khenifra, Azilal et Beni Mellal, connaîtront également durant la même période des chutes de neige de 05 à 10 cm.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (70-85 km/h) concerneront le mercredi de 03h00 à 21h00 les provinces de Nador, Jerada, Berkane, Oujda-Angad, Taourirt, Guercif, Figuig, Drouich, Boulemane, Taza et Midelt, ajoute la même source.