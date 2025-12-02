L’ONDA lance Aérobus, une navette entre Casablanca et l’aéroport Mohammed V

L’Office National des Aéroports (ONDA) met en place une nouvelle solution de mobilité conçue pour rendre leurs déplacements plus simples, plus fluides et plus confortables entre l’aéroport Mohammed V de Casablanca et la métropole économique.

L’initiative a vu son déploiement accéléré afin d’être opérationnelle avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025, offrant ainsi au grand public marocain et aux visiteurs une activation anticipée pour ce grand évènement sportif.

Depuis hier, Aérobus, une navette reliant Casablanca à l’aéroport Mohammed V, est opérationnelle toutes les 30 minutes. Réalisée en coordination avec la société Alsa Al Baida, opérateur du transport public du Grand Casablanca, La navette complète l’offre existante en matière de connectivité terrestre (trains et taxis) et permet de relier Casa Port au Terminal 2, avec un arrêt au Terminal 1, tout en desservant les principaux quartiers de la ville jusqu’au terminus à la gare de Casa Port. Les correspondances avec le réseau urbain facilitent l’accès aux transports en commun et simplifient les déplacements pour tous les voyageurs.

Ce nouveau service, au tarif fixe de 50 MAD a été initié par l’ONDA en collaboration avec la Wilaya du Grand Casablanca et la Province de Nouaceur, et s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue de l’expérience client prévue par la stratégie Aéroports 2030, qui vise à offrir des services innovants et un parcours passager fluide dès l’arrivée à l’aéroport.

La flotte dédiée fonctionne dès aujourd’hui 24h/24 et 7j/7, avec des bus modernes offrant confort, air conditionné, wifi gratuit, espaces sécurisés pour les bagages et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les passagers bénéficient de chauffeurs qualifiés et multilingues ainsi que d’un service client disponible tous les jours pour répondre aux besoins et questions. En outre, l’ensemble des véhicules sont aux normes Euro VI respectant l’environnement. La capacité de chaque bus est de 80 personnes dont 26 assis. A terme, l’objectif est de transporter 4500 personnes par jour. Le dispositif sera renforcé pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025.