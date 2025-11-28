Coup d’envoi de la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech

Par Atlasinfo

Le coup d’envoi a été donné, vendredi soir au Palais des Congrès de la cité ocre, à la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech, placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, 22e édition du Festival International du Film de Marrakechet d’éminentes personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias.

Cette nouvelle édition, qui se poursuit jusqu’au 06 décembre, a démarré en beauté par le traditionnel défilé sur tapis rouge des invités de marque et des grandes figures du cinéma marocain et international, sous les acclamations du public passionné présent et les objectifs des photographes représentant différents supports médiatiques marocains et étrangers, traduisant ainsi cette parfaite union entre glamour et célébration du 7e Art.

