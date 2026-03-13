Aéroports du Maroc : le trafic passagers en hausse de 14,7% en janvier 2026 (ONDA)

Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 3.133.378 passagers en janvier 2026, en croissance de 14,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office National des Aéroports (ONDA).

L’aéroport Mohammed V, représentant plus de 33% du trafic global, a accueilli 1.062.683 passagers, soit une progression de 20,91% par rapport à janvier 2025, précise l’ONDA.

De même, la plupart des autres aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres, notamment Béni-Mellal (+46,62%), Tanger Ibn Batouta (+19,11%), Rabat Salé (+18,99%), Nador El Aroui (+16,04%), Marrakech-Menara (+13,61%) et Agadir Al Massira (+11,17%). Cette performance a été tiré essentiellement par le trafic international.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre du mois de janvier 2026 fait ressortir que les aéroports du Royaume ont accueilli 2.801.501 voyageurs sur les vols internationaux (+14,89%) et 331.877 passagers sur les vols nationaux (+13,11%)

La croissance du trafic international a concerné tous les faisceaux géographiques. Ainsi, l’Europe, qui représente plus de 80% du total du trafic international, a enregistré une augmentation de 13,16%. Les autres marchés, à savoir l’Afrique, le Moyen et l’Extrême-Orient, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l’Amérique du Sud ont progressé respectivement de 28,92%, 15,87%, 28,71%, 13,65% et 50,01%.

S’agissant des mouvements aéroportuaires, l’ONDA fait savoir que le mois de janvier 2026 a enregistré 23.348 vols au départ et à l’arrivée dans l’ensemble des aéroports du Maroc, ce qui représente une augmentation de 13,62% par rapport à janvier 2025.

Le trafic fret a, pour sa part, grimpé de 7,38% durant le mois de janvier 2026, atteignant plus de 9.327 tonnes, contre 8.685 tonnes en janvier 2025.