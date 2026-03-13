L’économie et la sécurité au cœur du sommet Royaume-Uni/Irlande

La situation économique à la lumière de la crise qui secoue la région du Moyen-Orient et les questions de sécurité sont au cœur du sommet Royaume-Uni/Irlande, qui se tient vendredi dans la ville irlandaise de Cork.

Présidé par le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et son homologue irlandais, Micheál Martin, le conclave, qui se tient avec la participation de plusieurs ministres des deux côtés, est l’occasion de faire le point sur les relations de coopération entre les deux pays et d’examiner les défis posés par la situation géopolitique dans le monde.

Le sommet intervient un jour après l’annonce par le Premier ministre britannique d’un investissement irlandais de l’ordre de 937 millions de livres Sterling au Royaume-Uni. « L’amitié solide entre le Royaume-Uni et l’Irlande ne cesse de se renforcer, et je me réjouis que nous allions encore plus loin dans notre coopération en matière de croissance, d’énergie, de sécurité et dans bien d’autres domaines », a indiqué M. Starmer, à l’occasion de ce deuxième sommet entre les deux pays. Il a souligné que les nouveaux investissements irlandais au Royaume-Uni ne représentent qu’une partie d’un tableau bien plus vaste de relations culturelles, commerciales et sécuritaires florissantes entre les deux pays.

Le premier sommet annuel entre le Royaume‑Uni et l’Irlande s’est tenu l’année dernière à Liverpool. L’organisation de sommets annuels entre les deux pays a été décidée dans le cadre d’une « réinitialisation » des relations bilatérales entre Londres et Dublin, peu après l’entrée en fonction de M. Starmer au poste de Premier ministre, en 2024.