Emmanuel Macron attendu au Japon et en Corée

Au Japon, M. Macron s’entretiendra avec la Première ministre Sanae Takaichi avant un dîner de travail, a indiqué le porte-parole du gouvernement nippon, Minoru Kihara.

La visite intervient dans un contexte de vives tensions régionales, notamment entre Tokyo et Beijing, après des propos de Mme Takaichi dans lesquels elle a évoqué, en novembre dernier, une possible intervention militaire de son pays en cas de conflit armé dans le détroit de Taïwan. M. Macron s’était rendu en Chine en décembre.

Le président français effectuera également une visite d’État en Corée les 2 et 3 avril, selon la présidence coréenne, citée par l’agence de presse Yonhap. Il s’agira de la première visite de M. Macron en Corée depuis son accession à l’Élysée en 2017, et de la première d’un chef d’État français dans le pays depuis onze ans.

Le président coréen Lee Jae-myung et son homologue français tiendront des entretiens au sommet le 3 avril et signeront des mémorandums d’entente portant sur la coopération bilatérale, a précisé la porte-parole présidentielle Kang Yu-jung.

Les deux dirigeants évoqueront notamment le commerce, l’investissement, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, le spatial, l’énergie nucléaire, ainsi que la science, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples, selon la même source.