Espagne : l’artisanat marocain primé à Séville

Réalisée selon les traditions les plus authentiques de l’art de la sculpture sur bois pour lequel la ville historique d’Essaouira est réputée, l’œuvre primée est une « Croix du Christ » sculptée dans du bois de thuya. Elle illustre la richesse et la diversité de l’artisanat marocain, tout en reflétant le niveau d’excellence, de créativité et de précision qui caractérise les artisans marocains. Elle a été installée à l’intérieur de la cathédrale de la Giralda à Séville, portant ainsi un message humaniste fondé sur les valeurs de dialogue, de coexistence et de tolérance entre les cultures et les religions.

La remise du prix Demófilo à cette œuvre sculptée dans la plus pure tradition de la grande école souirie de la marqueterie constitue une reconnaissance de la valeur ainsi que de la remarquable singularité et créativité des artisans marocains, a déclaré à la presse, en marge de cette cérémonie, le Conseiller du Roi et coprésident de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, André Azoulay.

Cette croix, haute de plus de deux mètres, a été installée sous le porche de la Porte de Bronze donnant accès à la cathédrale de la Giralda, un site visité chaque jour par des dizaines de milliers de personnes. « À travers cette œuvre, c’est l’artisanat marocain qui se donne à voir. Les visiteurs découvriront ce Maroc qui, dans les temps que nous traversons, demeure une boussole rappelant ce que nos civilisations nous ont légué pour vivre ensemble. Cette croix en est un témoignage à la fois émouvant et authentique », a-t-il souligné.

« Lorsque l’on observe le travail des artisans de l’Andalousie d’aujourd’hui, nous, Marocains, nous nous y reconnaissons. Et lorsqu’ils nous regardent, ils se reconnaissent également en nous. L’artisanat, c’est cette rencontre de l’un chez l’autre, cette proximité avec celui qui est en face », a-t-il ajouté.

Le Maroc est ainsi reconnu, a-t-il poursuivi, « pour la permanence de sa créativité, de son savoir-faire et de son talent, mais aussi pour sa capacité à constituer une véritable passerelle entre les civilisations ». « Nos artisans expriment parfois mieux que les mots ou les écrits ce que nous sommes, car l’artisanat incarne la vie », a-t-il relevé.

Pour M. Azoulay, cette œuvre est également porteuse d’une dimension de transmission. « L’artisanat est un talent qui ne se mesure ni en jours ni en saisons : il se lit et s’apprécie à l’échelle des siècles, parfois même des millénaires », a-t-il conclu.

De son côté, M. Saadi a souligné à cette occasion que ce Prix constitue une reconnaissance sincère de la particularité du patrimoine marocain authentique, profondément enraciné dans l’histoire, ayant contribué de manière significative à enrichir le patrimoine culturel diversifié des deux rives de la Méditerranée.

Cette distinction constitue aussi une reconnaissance internationale de la valeur de l’artisanat marocain et du savoir-faire d’excellence des artisans du Royaume, fruits de la Haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI entoure le secteur de l’artisanat.

La ville d’Essaouira, avec la richesse de sa civilisation et de sa culture, symbolise un modèle unique d’ouverture et de coexistence. Elle a toujours été porteuse des valeurs de diversité, de tolérance et de dialogue entre les cultures et les religions. L’activité artisanale qui y prospère, notamment l’art de la sculpture sur le bois de thuya, constitue une expression claire de cette identité culturelle nourrie par diverses influences civilisationnelles et consolidée grâce à la transmission des savoir-faire et des compétences de génération en génération, a fait observer le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat.

Cette distinction contribue également à renforcer les liens de coopération entre le Maroc et l’Espagne, deux Royaumes séculaires. En effet, la signature à Essaouira d’un mémorandum d’entente entre le Département de l’Artisanat et la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée permettra certainement de contribuer au développement de projets communs dans le domaine de l’artisanat, a-t-il relevé.

Cet hommage célèbre, dans son essence, l’esprit même d’Essaouira, une ville qui a toujours su faire de la diversité une source de richesse et du dialogue entre les cultures un levier de créativité et de paix, a-t-il dit, ajoutant que cette initiative confirme le rôle de l’artisanat dans la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence entre les cultures et les spiritualités.

Pour sa part, le président de la Fondation Machado, Antonio Zoido, a indiqué que ce Prix dédié à l’artisanat a pour objectif de valoriser les métiers artisanaux, dans un monde où l’on a parfois l’impression que seuls comptent les algorithmes ou la production industrielle à grande échelle.

Dans ce domaine, a-t-il fait savoir, le Maroc dispose d’un patrimoine exceptionnel, et l’Andalousie conserve elle aussi un capital important, a-t-il conclu.

Les Prix Demófilo, organisés par la Fondation Machado, constituent l’une des distinctions culturelles les plus reconnues en Andalousie pour la promotion et la valorisation des traditions populaires et du patrimoine immatériel. Créé dans le but de récompenser les initiatives et créations artistiques contribuant à préserver et à diffuser les expressions culturelles liées notamment aux fêtes traditionnelles, cette distinction vise également à promouvoir la richesse du patrimoine culturel et l’engagement des acteurs qui œuvrent à sa sauvegarde et à son rayonnement.