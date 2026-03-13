Les Etats-Unis autorisent temporairement la vente de pétrole russe stocké sur des navires

Le Département américain du Trésor a ainsi délivré une licence autorisant la vente, jusqu’au 11 avril, de pétrole brut et de produits pétroliers russes chargés à bord de navires avant le 12 mars, 00H01, heure locale.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dans un communiqué que cette nouvelle autorisation vise à « accroître la portée mondiale de l’offre existante », précisant qu’il s’agit d’une « mesure à court terme ». Cette annonce n’apporterait pas « de bénéfices financiers significatifs au gouvernement russe, qui tire la majorité des taxes prélevées au moment de l’extraction » du pétrole, a ajouté le responsable américain.

Le baril de Brent, référence internationale pour le pétrole, restait vendredi vers 02H40 GMT au-dessus des 100 dollars. Il avait franchi ce seuil jeudi, une première depuis août 2022.

Alors que la guerre au Moyen-Orient a bouleversé les secteurs de l’énergie et des transports, paralysant pratiquement toute activité dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole brut mondial, cette décision marque un nouvel assouplissement temporaire des sanctions économiques prises contre la Russie.

La semaine dernière, l’administration américaine a autorisé pour un mois la livraison de pétrole russe bloqué en mer vers l’Inde.

Le secrétaire américain au Trésor avait précédemment dit que l’administration américaine envisageait de lever des sanctions sur une plus grande partie du pétrole russe.