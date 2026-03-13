Mission lunaire Artémis 2 : la Nasa vise un lancement dès le 1er avril

« Nous sommes en bonne voie pour un lancement dès le 1er avril », a déclaré Lori Glaze, une haute responsable de l’agence lors d’une conférence de presse jeudi, assurant que la fusée, l’équipage et les ingénieurs sont « prêts ».

La responsable a fait savoir que la décision d’aller de l’avant a été prise à l’issue de deux journées de discussions entre responsables de la Nasa, a-t-elle détaillé, ajoutant qu’il restait « encore du travail » à accomplir avant le décollage.

Selon la Nasa, la fusée lunaire SLS est actuellement dans son hangar après avoir dû être rentrée pour des réparations suite à un dysfonctionnement détecté.

La fusée est désormais prête à être ramenée sur son pas de tir en amont du décollage, un déplacement désormais prévu pour la semaine prochaine.

Le lancement se tiendra depuis le célèbre Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, là où les astronautes de l’ère Apollo avaient entamé il y a plus d’un demi-siècle leurs épopées vers le satellite naturel de la Terre.

La première fenêtre de tir s’ouvrira le 1er avril à 18H24 locales (22H24 GMT), soit près d’une heure et demie avant le coucher de soleil.

La Nasa a également annoncé jeudi une nouvelle fenêtre de tir possible, le 2 avril à 19H22 (23H22 GMT) qui s’ajoute aux autres déjà envisagées le 3, 4, 5 et 6 avril, toutes une fois le soleil couché.

En raison d’une trajectoire de vol très spécifique, le lancement ne peut se faire qu’à des moments précis, d’où le nombre restreint de fenêtres envisagées, qui par ailleurs ne durent pas plus de deux heures.

La mission Artémis 2, qui a pris des années de retard en raison de diverses déconvenues techniques, surviendra dans un contexte de compétition spatiale entre les Etats-Unis et la Chine, les deux puissances rivales ambitionnant toutes les deux d’envoyer des hommes sur la Lune et d’y établir une base dans les prochaines années.

L’équipage – trois Américains et un Canadien – s’aventurera jusqu’au satellite naturel de la Terre et le contournera sans s’y poser. Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch et leur homologue canadien Jeremy Hansen seront ainsi les premiers êtres humains à voyager jusqu’à la Lune depuis la fin du programme américain Apollo en 1972.