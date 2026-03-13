En France, un scrutin municipal aux enjeux multiples

Au-delà de l’enjeu local, les élections municipales prévues en deux tours auront valeur de test grandeur nature pour mesurer les rapports de force politiques avant la présidentielle de 2027, estiment les observateurs.

Les impôts, la sécurité, l’accès aux services publics et la problématique environnementale se situent au premier rang des préoccupations aux yeux des électeurs, à en croire les conclusions d’une récente étude intitulée « Elections Municipales 2026 : les attentes des Français ».

« Dans ce scrutin de proximité, l’on attend des réponses concrètes à des préoccupations locales : cadre de vie sécurisé, services publics et logement », explique Laurence de Nervaux, directrice du think-tank « Destin Commun » qui a mené l’enquête.

Elle relève que des mesures de transition écologique sont plus que jamais d’actualité dans les domaines de l’eau, de l’éclairage urbain, de la rénovation thermique et des transports, affirmant qu’elles « recueillent un soutien consensuel, loin des polémiques nationales ». « C’est là un enseignement important pour les futurs maires, dont les prérogatives sont larges sur les questions de l’environnement », a-t-elle fait observer.

Les plus récents sondages révèlent, sur ce registre, que les grandes préoccupations des Français sont non seulement la sécurité, les impôts et de l’accès aux services publics, mais aussi la politique visant les personnes âgées, les transports, le logement, ou encore l’école.

En dehors de la sécurité, près de la moitié des personnes sondées jugent nécessaire un engagement plus ferme sur les dossiers de l’environnement et du changement climatique, qu’ils considèrent comme étant plus urgents que la question des retraites à titre d’exemple.

Un paysage politique à droite se dessine

De quelque bord qu’ils soient, les partis en présence rivalisent de promesses et de projets pour montrer le bienfondé de leur recette à l’adresse d’un corps électoral très exigent, selon les conclusions d’une étude de l’institut IFOP.

De l’avis de François Kraus, responsable à l’IFOP, si la droite cherche à confirmer sa suprématie dans les villes de plus de 10.000 habitants, sans pour autant favoriser l’extrême-droite, la gauche tente de reconquérir de grandes villes comme Paris et Marseille à travers des alliances avec les écologistes.

Pour le bloc central, l’enjeu consiste à se rapprocher de formations de droite ou même de centre-droit lui permettant de mieux se positionner localement, alors que les autres mouvements, comme Renaissance et Ensemble pour la République (EPR) travaillent pour « conquérir des mairies afin de s’implanter et survivre localement », explique-t-il.

Le plus grand défi pour les acteurs politiques à l’heure des municipales, constate M. Kraus, sera bel et bien le taux de participation. L’intérêt des Français pour l’échéance municipale se mesurera, en effet, à l’aune de leur participation au vote après le décrochage historique (44,6%) observé pendant le scrutin de 2020, dans un contexte de pandémie de la Covid.

L’instauration de la parité obligatoire dans les villages de moins de 1.000 habitants a certes rendu la constitution de listes plus difficile, mais 68 communes seulement seront privées d’élections cette année faute de présentation au moins d’une liste, contre 106 communes en 2020 et 64 en 2014.

A la veille des élections, les Républicains (LR) et le Rassemblement national (RN) sont les deux partis jugés les plus favorablement par respectivement 45% et 42% des personnes sondées, d’après les résultats de la dernière enquête d’opinion de l’institut Ipsos BVA.

Cette étude montre que la campagne en vue des municipales donne déjà un avant-goût des débats électoraux à venir, tant et si bien que les principaux partis peuvent capitaliser sur la dynamique locale pour se propulser vers l’élection présidentielle.

Côté participation, un total de 904.042 candidats répartis entre 50.478 listes sont en lice pour le premier tour des élections municipales, selon les chiffres dévoilés par le ministère français de l’Intérieur.

Force est de constater, à cet égard, la tendance à la baisse du nombre de personnes souhaitant devenir conseiller municipal, avec 902.000 candidats contre 926.000 en 2014, qui s’explique par la possibilité de présenter des listes incomplètes et la fin des « candidats libres ».

Ils seront cette année 7.321 candidats (234 listes) pour le renouvellement des conseils d’arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, alors que 891.845 candidats (50.105 listes) se présentent dans le reste de la France (hors Polynésie française).