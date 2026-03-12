Le Maroc, un terrain naturel pour l’industrie du gaming (La Tribune)

Le Maroc, poursuit la publication, se distingue également par un niveau élevé de connectivité numérique, avec un taux de pénétration d’internet dépassant 92% et un nombre de connexions mobiles supérieur à la population totale.

Le Royaume bénéficie, en outre, d’une position géographique stratégique à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et du monde arabe, ainsi que d’un avantage linguistique lui permettant d’accéder simultanément à plusieurs espaces culturels et économiques, soutient l’auteur de l’article.

Il possède également une expérience précieuse dans le développement d’industries créatives capables d’attirer des investissements internationaux, note le journal, ajoutant que, depuis des décennies, le Centre cinématographique marocain (CCM) a structuré une véritable industrie du tournage international autour de pôles comme Ouarzazate.

« Ce modèle montre qu’une politique publique cohérente peut transformer un pays en plateforme régionale pour une industrie culturelle mondiale », souligne-t-on.

Dans ce contexte, le journal français rappelle que l’écosystème marocain compte déjà plus d’une centaine de startups spécialisées, plusieurs studios actifs, des programmes de formation et des programmes d’incubation soutenus par des partenaires publics et privés, notant que le projet Rabat Gaming City, inscrit parmi les priorités économiques nationales, vise notamment à accélérer la structuration de cette filière et à attirer des studios internationaux.

Selon le média, l’industrie du jeu vidéo mobilise une large diversité de compétences – écriture, programmation, graphisme, animation 3D, narration, design sonore, marketing numérique, distribution – et offre des opportunités à une génération profondément familiarisée avec les outils numériques

Elle permet aussi de connecter les talents locaux à une chaîne de valeur mondiale sans nécessiter d’exode physique, d’après « La Tribune », précisant que dans ce domaine, les opportunités sont également importantes pour les femmes, notamment dans les métiers créatifs, artistiques et technologiques qui structurent aujourd’hui l’économie numérique.

« L’ambition marocaine est désormais claire : devenir l’un des hubs africains du jeu vidéo », souligne la publication, faisant remarquer que le Morocco Gaming Expo, dont la troisième édition est prévue du 20 au 24 mai prochain à Rabat, participe précisément à cette stratégie en offrant une vitrine internationale à l’écosystème national et en favorisant les rencontres entre développeurs, investisseurs et institutions.

Pour le journal, dans une économie mondiale dominée par les industries numériques et les contenus culturels, les pays capables de produire leurs propres univers créatifs disposeront d’un avantage stratégique décisif, en concluant que « le Maroc possède déjà plusieurs des ingrédients nécessaires, notamment une jeunesse connectée, une richesse culturelle plurielle et une volonté politique affirmée de structurer un secteur d’avenir ».