Maroc : Les exportations de l’artisanat à plus de 1,2 MMDH en 2025, un record (Baitas)

En réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a expliqué que les exportations du secteur sont passées de 792 millions de dirhams en 2019 à 1,232 milliard en 2025, notant que les États-Unis sont le premier importateur avec 49%, suivis de la France (10,5%).

Le secteur contribue à l’emploi à hauteur de 20% de la population active avec une forte présence des femmes atteignant les 54%, a ajouté le ministre, notant que l’artisanat participe également à hauteur de 7% au produit intérieur brut (PIB), de 7,6 % aux exportations, de 10% aux recettes du secteur touristique.

Il offre en outre des opportunités aux diplômés, affichant un taux d’insertion professionnelle de 85%, a-t-il fait savoir.

Il a souligné que les programmes sociaux de l’État, en particulier ceux relatifs à la couverture santé, ont permis aux artisans d’en bénéficier, en leur garantissant de meilleures conditions de travail et en créant un environnement favorable à la production.