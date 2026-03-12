Maroc : Les exportations de l’artisanat à plus de 1,2 MMDH en 2025, un record (Baitas)

En directÉconomie
Par
Les exportations de l’artisanat national ont atteint un record de 1,232 milliard de dirhams (MMDH) en 2025, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a expliqué que les exportations du secteur sont passées de 792 millions de dirhams en 2019 à 1,232 milliard en 2025, notant que les États-Unis sont le premier importateur avec 49%, suivis de la France (10,5%).

Le secteur contribue à l’emploi à hauteur de 20% de la population active avec une forte présence des femmes atteignant les 54%, a ajouté le ministre, notant que l’artisanat participe également à hauteur de 7% au produit intérieur brut (PIB), de 7,6 % aux exportations, de 10% aux recettes du secteur touristique.

Il offre en outre des opportunités aux diplômés, affichant un taux d’insertion professionnelle de 85%, a-t-il fait savoir.

Il a souligné que les programmes sociaux de l’État, en particulier ceux relatifs à la couverture santé, ont permis aux artisans d’en bénéficier, en leur garantissant de meilleures conditions de travail et en créant un environnement favorable à la production.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite