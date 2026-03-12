Maroc : le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du Secrétariat général du gouvernement, M. Chanaz Sqali a été nommé Directeur de l’imprimerie officielle, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Jilali Antari a été nommé Directeur de l’École nationale supérieure de l’intelligence artificielle et sciences des données à Taroudant, et M. Ali Rachidi Doyen de la faculté des sciences appliquées d’Ail Melloul.

 

Par Atlasinfo (avec MAP)
