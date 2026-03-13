Propriété intellectuelle et industrielle : le Maroc confirme pour la 4ème année consécutive son leadership en Afrique et dans les pays arabes (OMPIC)

Ce résultat témoigne des progrès réalisés ces dernières années pour renforcer l’environnement national de la propriété intellectuelle et industrielle, et soutenir la dynamique d’innovation, indique l’OMPIC dans un communiqué, précisant que le Royaume a obtenu un score global de 59.19 points dans cette édition.

« Selon la Chambre Américaine, ce classement est le résultat des efforts continus et structurés déployés par le Maroc pour renforcer son cadre juridique et institutionnel. Plusieurs avancées majeures sont notamment mises en avant, parmi lesquelles l’adhésion à de nouveaux traités internationaux, tels que le Traité de Singapour sur le droit des marques et l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles industriels », fait savoir la même source.

Le rapport souligne également le niveau solide de protection des brevets, ainsi que la mise en place de mécanismes de coopération internationale en matière d’examen des brevets. À cet égard, l’OMPIC a mis en place le système de validation des brevets en collaboration avec l’Office Européen des Brevets ainsi que des programmes PPH (Patent Prosecution Highway) en partenariat avec plusieurs offices de propriété industrielle, permettant d’accélérer le traitement des demandes de brevets en s’appuyant sur les résultats d’examen réalisés par les offices partenaires.

Par ailleurs, les accords commerciaux internationaux conclus par le Maroc ont contribué à renforcer l’environnement national de la propriété intellectuelle et industrielle conformément aux standards internationaux.

Enfin, l’indice met en évidence que le Maroc dispose aujourd’hui d’un système national de la propriété intellectuelle et industrielle développé, ce qui lui permet de se positionner comme l’économie à revenu intermédiaire la plus performante dans le classement.

Cette reconnaissance internationale témoigne de la dynamique positive que connaît le Maroc en matière de propriété industrielle, comme en atteste l’évolution constante des dépôts de marques, de brevets d’invention et de dessins et modèles industriels, confirmant le rôle croissant de la propriété industrielle dans le développement de l’innovation et le renforcement de la compétitivité économique.