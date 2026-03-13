FAO : le Maroc élu vice-président de la Commission des mesures phytosanitaires relevant de la Convention sur la protection des végétaux

L’élection du Royaume, représenté par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a eu lieu lors de la 20e session de cette Commission, tenue du 9 au 13 mars dans la capitale italienne.

Selon la Mission permanente du Maroc auprès des organisations onusiennes à Rome, cette élection témoigne de la reconnaissance dont jouit le Royaume sur la scène internationale dans le domaine de la santé des végétaux, ainsi que de son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération multilatérale visant à protéger les ressources phytogénétiques, faciliter des échanges commerciaux sûrs et contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

Organe directeur de la CIPV, la Commission des mesures phytosanitaires est chargée notamment d’adopter les normes internationales en la matière et de promouvoir le renforcement des capacités nationales afin de garantir des systèmes agricoles durables et résilients. Elle s’assigne également pour mission d’orienter la coopération entre les pays en matière de prévention et de lutte contre la propagation des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

D’après la même source, le Maroc assurera en 2027 la présidence de cette Commission, preuve d’une nouvelle marque de confiance dans le leadership du Royaume et son engagement en faveur d’une gouvernance internationale efficiente et inclusive dans le domaine phytosanitaire.

À travers ce mandat, le Royaume va poursuivre ses efforts dans un esprit de partenariat et de concertation, afin de soutenir la mise en œuvre des normes internationales et de contribuer activement à la protection de la santé des végétaux à l’échelle mondiale.