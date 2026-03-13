Football: « Maroc ou Espagne ? Je n’ai pas encore décidé » (Thiago Pitarch)

Après la victoire du Real Madrid contre Manchester City (3-0) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de l’UEFA, le jeune milieu de terrain Thiago Pitarch s’est exprimé au micro de BeIN Sports sur son avenir en sélection nationale.

Né en Espagne et originaire du Maroc de par ses grands-parents paternels, la pépite madrilène, il a été l’auteur d’une belle prestation avec le Real Madrid contre Manchester City pour sa première titularisation en Ligue des champions, la troisième d’affilée toutes compétitions confondues.

À 18 ans, le joueur, éligible aussi bien pour le Maroc que pour l’Espagne, n’a pas encore tranché sur le choix de son équipe nationale.

Le joueur a déclaré : « Maroc ou Espagne ? Je n’ai pas encore décidé », avant d’ajouter : « Brahim (Diaz) me parle beaucoup du Maroc et il est très heureux en sélection nationale (Maroc, ndlr) et me donne beaucoup de soutien dans le vestiaire ».