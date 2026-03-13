Les États-Unis offrent une récompense de 10 millions de dollars pour des informations sur des dirigeants iraniens

Le département d’État américain a annoncé, vendredi, une récompense allant jusqu’à 10 millions de dollars pour des « informations » relatives aux principaux dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC) et de ses différentes branches.

Cette récompense concerne notamment le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père, ainsi que le chef de la sécurité iranienne Ali Larijani, précise le département d’Etat dans un communiqué.

Le ministre iranien de l’Intérieur, Eskandar Momeni, et le ministre du Renseignement et de la Sécurité, Esmaïl Khatib, figurent également parmi la dizaine de personnalités inscrites sur cette liste.

Selon la diplomatie américaine, ces personnes « commandent et dirigent divers éléments du corps des gardiens de la révolution islamique iranien », accusé par Washington de « planifier, organiser et mener des opérations terroristes à travers le monde ».

L’IRGC, ajoute le communiqué, « a créé, soutenu et dirigé d’autres groupes terroristes », soulignant qu’il est « responsable de nombreuses attaques visant des Américains et des installations américaines, y compris celles qui ont coûté la vie à des citoyens américains ».

« Depuis sa création en 1979, le CGRI a acquis un rôle central dans la mise en œuvre de la politique étrangère de l’Iran », indique la même source, ajoutant que « ce groupe exerce désormais un contrôle sur de vastes pans de l’économie iranienne et jouit d’une grande influence sur la politique intérieure du pays ».

Le département d’État a, par ailleurs, invité toute personne disposant d’informations à les transmettre par différents canaux sécurisés, notamment via l’application Signal, assurant que ces renseignements pourraient ouvrir droit à une récompense financière ainsi qu’à un programme de réinstallatio