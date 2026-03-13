L’armée américaine est en train de « détruire totalement » le régime iranien (Trump)

Le président Donald Trump a affirmé vendredi que l’armée américaine est en train de « détruire totalement » le régime « terroriste » iranien, au moment où l’opération militaire lancée par les Etats-Unis contre l’Iran entre dans sa troisième semaine.

« Nous sommes en train de détruire totalement le régime terroriste iranien, militairement, économiquement et autrement », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

« La marine iranienne n’existe plus, leur force aérienne n’est plus, leurs missiles, leurs drones et tout le reste sont en train d’être décimés, et leurs dirigeants ont été rayés de la surface de la terre », a souligné le président Trump, ajoutant que l’armée américaine dispose d’une « puissance de feu sans égale et de munitions illimitées ».

« Ils tuent des innocents partout dans le monde depuis 47 ans, et maintenant moi, en tant que 47e président des États-Unis d’Amérique, je suis en train de les tuer. Quel grand honneur que de le faire! », a conclu le président américain.

Les États-Unis et Israël ont frappé plus de 15.000 cibles en Iran depuis le lancement de leur offensive militaire conjointe le 28 février, a affirmé vendredi le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth.

Le responsable américain a également affirmé que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a été « blessé » et probablement « défiguré » dans les frappes ayant visé les membres du régime iranien.

Selon le chef du Pentagone, les capacités de riposte de l’Iran continuent par ailleurs de s’éroder de manière significative.