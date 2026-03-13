La présidence du Maroc de la Conférence du désarmement marquée par un segment de haut niveau

La présidence de la Conférence du désarmement (CD), assurée par le Maroc durant un mois à Genève, “a été un moment fort”, marqué par un segment de haut niveau et la tenue de débats thématiques d’une grande actualité, a affirmé vendredi l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber.

Le segment de haut niveau a été marqué par la participation de “plus d’une cinquantaine de ministres” venus débattre “des sujets de l’heure dans un contexte international assez complexe”, notamment le désarmement nucléaire, la non-prolifération et “les questions des risques liées à la sécurité globale”, a déclaré M. Zniber à la MAP à l’occasion de la fin du mandat du Maroc à la tête de la CD.

Selon lui, la présidence marocaine “a animé ces débats de façon substantielle” et a mené “des consultations intensives” afin que les échanges se déroulent “dans des conditions acceptables, sans qu’il y ait de confrontations ou de controverses”, ce qui a effectivement permis d’instaurer un climat de dialogue.

Dans ce cadre, le Maroc a également pris l’initiative d’organiser des débats thématiques consacrés à “la cessation de la course aux armements nucléaires et au désarmement nucléaire”.

Une initiative motivée, a expliqué le diplomate, par les évolutions récentes de l’environnement stratégique, marquées par “des discours pour le moins ambiguës” suscitant “une certaine préoccupation ou inquiétude”, ainsi que par “l’expiration de certaines conventions internationales fondamentales”, citant notamment l’accord New START sur les armes nucléaires stratégiques.

Les discussions ont été introduites par des experts et personnalités de haut niveau issus des milieux diplomatique, académique et de la recherche, et ont bénéficié de la contribution active des principales délégations, “en particulier les pays membres permanents du Conseil de sécurité”.

Organisées durant la dernière semaine du mandat marocain, ces réunions plénières thématiques ont offert un espace d’échanges “francs, ouverts et constructifs” entre les délégations sur des questions au cœur des enjeux contemporains de paix et de sécurité internationales, dans un contexte mondial marqué par des tensions accrues, la résurgence de discours fondés sur la dissuasion militaire et la persistance de profondes divergences politiques qui continuent de bloquer les travaux de la Conférence, pourtant appelée à négocier sur ces sujets.

“De l’avis de tous, cette initiative de la présidence marocaine a été saluée”, a relevé M. Zniber, notant qu’elle intervient également à l’approche de la prochaine conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Tout au long de son mandat, la présidence marocaine s’est attachée à favoriser le dialogue entre les délégations, rapprocher les positions et préserver l’espace multilatéral offert par la Conférence du désarmement, contribuant ainsi à maintenir un climat propice à des échanges substantiels sur des questions majeures pour la sécurité internationale.