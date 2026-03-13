Frappes contre l’Iran : plus de 15.000 cibles touchées par les États-Unis et Israël (Pentagone)

Les Etats-Unis et Israël ont frappé plus de 15.000 cibles en Iran depuis le lancement de leur offensive militaire conjointe le 28 février, a affirmé vendredi le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth.

« Entre notre aviation et celle des Israéliens, plus de 15.000 cibles ennemies ont été frappées, soit bien plus de 1.000 par jour » depuis le début de l’opération, a précisé M. Hegseth lors d’une conférence de presse au Pentagone, réaffirmant que les capacités de représailles de l’Iran continuaient à décliner.

Le responsable américain a également affirmé que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a été « blessé » et probablement « défiguré » dans les frappes ayant visé les membres du régime iranien, sans fournir davantage de précisions sur les circonstances de cette blessure.

Selon le chef du Pentagone, les capacités de riposte de l’Iran continuent par ailleurs de s’éroder de manière significative.

« Leurs missiles, leurs lance-missiles et leurs drones sont détruits ou neutralisés en vol », a-t-il assuré, ajoutant que le volume de missiles iraniens aurait chuté de 90 %, tandis que celui des drones d’attaque de type kamikaze aurait diminué de 95 % au cours de la journée de jeudi.

Évoquant par ailleurs les enjeux stratégiques dans le Golfe, M. Hegseth a assuré que les plans militaires américains prévoyaient, dès le départ, la sécurisation du détroit d’Ormuz.

« Ce n’est pas un détroit où nous allons permettre que le contrôle soit disputé ou un blocage du flux de biens commerciaux », a-t-il affirmé, sans toutefois préciser les modalités envisagées pour atteindre cet objectif.