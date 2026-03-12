Bahreïn : attaque iranienne visant des réservoirs de carburant dans une installation à Muharraq

Par Atlasinfo

Le ministère bahreïni de l’Intérieur a annoncé, jeudi, que des réservoirs de carburant dans une installation située dans la province de Muharraq ont été ciblés par une attaque iranienne.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, le ministère a indiqué que les autorités compétentes ont engagé les procédures nécessaires pour faire face aux conséquences de cette attaque.

Le Royaume de Bahreïn, ainsi que plusieurs pays arabes, fait face à des attaques iraniennes sur fond des tensions que connaît la région. Ces attaques ont été fermement condamnées par de nombreux pays et organisations, qui ont appelé à leur cessation.

