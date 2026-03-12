Guerre au Moyen-Orient : l’Irak appelle à épargner les routes maritimes et les voies d’approvisionnement énergétique

Dans un communiqué, le ministère a souligné que « la sécurité de la navigation dans les voies maritimes internationales et les routes d’approvisionnement énergétique doit rester à l’abri des conflits et des rivalités régionales », mettant en garde contre les répercussions d’une telle situation sur les pays de la région, ainsi que sur la stabilité de l’économie mondiale et des marchés de l’énergie.

Le ministère a également exprimé la préoccupation de l’Irak face aux développements récents dans la région du Golfe, les qualifiant d’ »indicateur préoccupant » d’une escalade des tensions dans une zone vitale pour l’économie mondiale et les approvisionnements énergétiques.

Selon les autorités sécuritaires irakiennes, deux pétroliers affrétés par l’Irak ont été attaqués, mercredi soir, dans les eaux territoriales irakiennes, faisant un mort parmi les membres de l’équipage, alors que 38 autres personnes ont été secourues.

Le champ d’affrontements de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran s’est élargi, avec des frappes iraniennes visant des infrastructures vitales dans la région, engendrant des perturbations de la production de pétrole et de gaz, la fermeture de certaines installations d’exportation et des difficultés pour la navigation dans le détroit d’Ormuz, à travers lequel transitent près de 20 millions de barils de pétrole par jour.