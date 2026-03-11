Une résolution de l’ONU réclame la « cessation immédiate » des attaques contre les Etats du Golfe et la Jordanie

Alors que les Etats du Golfe et la Jordanie sont la cible de nombreuses frappes iraniennes depuis le début du conflit, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, mercredi 11 mars, une résolution très ferme contre Téhéran, réclamant la « cessation immédiate » de ces attaques.

Le texte soumis au vote des 15 membres du Conseil de sécurité était porté par Bahreïn avec les autres membres du Conseil de coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) ainsi que la Jordanie. Treize pays ont voté pour. La Russie et la Chine se sont abstenus.

La résolution « condamne dans les termes les plus fermes » ces attaques et exige leur « cessation immédiate » et dénonce en outre « toute action ou menace » de l’Iran « visant à fermer, entraver ou interférer de quelque manière que ce soit avec la navigation internationale dans le détroit d’Ormuz ».

Un total de 135 pays membres de l’ONU, sur 195, ont apporté leur soutien à cette résolution.

« Ce soutien massif de la communauté internationale reflète une prise de conscience collective du danger que représente l’attaque injustifiée de l’Iran contre nos pays », s’est félicité le représentant à l’ONU de Bahreïn, Jamal Alrowaiei.