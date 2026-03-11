L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise des campagnes médicales dans les villages reculés d’Al-Qods

Une petite place dans la localité de Biddou, au nord-ouest d’Al-Qods, s’est transformée en cabinet médical à ciel ouvert où des dizaines d’habitants se sont rassemblés depuis les premières heures de la matinée pour bénéficier d’examens médicaux ou consulter des médecins.

Ainsi, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a poursuivi, mardi et mercredi, ses campagnes médicales de proximité destinées aux communautés bédouines et aux villages reculés du gouvernorat d’Al-Qods, dans le cadre de son programme annuel d’assistance sociale, à l’occasion du mois sacré de Ramadan de l’an 1447 de l’Hégire.

La campagne médicale a fait escale, mercredi, dans la localité de Biddou, après avoir fourni des prestations dans celles de Khan Al-Ahmar, Al-Jahalin, Al-Muntar, Beit Anan, Jaba’, As-Sawahira, Qatana, le camp de Qalandia, Beit Hanina Al-Balad et Al-Qubeiba, en partenariat avec les laboratoires « Astra Lab ».

Pour Amal Hussein Abou Eid, une bénéficiaire originaire de la localité de Biddou, cette initiative représente une opportunité pour de nombreux habitants de la région, confrontés à des conditions économiques difficiles, d’accéder à des services de santé.

La campagne a proposé plusieurs prestations médicales, notamment des analyses à travers un laboratoire mobile, ainsi que des consultations en médecine interne, en pédiatrie et en ophtalmologie.

A cette occasion, l’ancien président de la municipalité de Biddu, Salem Abu Eid, a affirmé que l’organisation de cette campagne médicale dans la région reflète la dimension humanitaire des initiatives menées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, notamment dans les zones reculées et les communautés bédouines autour d’Al-Qods.

Il a ajouté que l’Agence veille constamment à soutenir les personnes dans le besoin et les familles démunies, à travers des initiatives humanitaires et médicales contribuant à alléger leurs souffrances, en particulier dans le contexte des conditions économiques et sociales difficiles que traverse la région.

De son côté, la directrice des laboratoires « Astra Lab », Dalia Jaradat, a indiqué que ces campagnes médicales de proximité visent à atteindre les communautés souffrant d’un accès limité aux services de santé, afin d’aider les habitants à s’assurer de leur état de santé.

Elle a précisé que lors de ces campagnes les équipes médicales ont accordé une attention particulière au dépistage précoce des maladies chez les enfants, au suivi des maladies internes chez les adultes, ainsi qu’aux examens de la vue.

Les habitants des villages et des communautés bédouines situés aux alentours d’Al-Qods font face à des défis quotidiens qui dépassent le simple manque de médicaments ou d’équipements médicaux, incluant la faiblesse des infrastructures sanitaires, le manque de personnel médical et la difficulté d’accès aux hôpitaux et aux centres de santé.

Les campagnes médicales menées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif contribuent ainsi à atténuer les souffrances des habitants et à assurer un minimum de soins de santé à même de renforcer la capacité des familles à faire face aux défis et aux pressions continues visant leur présence.

A rappeler que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par le Roi Mohammed VI, avait intensifié ses efforts en décembre 2025 en équipant vingt points de soins de santé primaire dans plusieurs villages du gouvernorat d’Al-Qods, dont Wadi Abou Hindi, Al-Khan Al-Ahmar, Biddou Al-Khalil, Al-Muntar, Jaba’ et Mikhmas, outre l’appui apporté aux écoles en fournitures scolaires et en outils numériques.