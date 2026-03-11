Maroc: visa sur une notice d’information du programme de rachat d’actions d’IAM

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mercredi, une notice d’information relative au programme de rachat d’actions de la société Itissalat Al Maghrib (IAM).

Ce programme porte sur un nombre maximum d’actions à détenir de 1.500.000 actions, soit 0,17% du capital, indique l’AMMC dans un communiqué.

Le prix maximum d’achat est fixé à 170 dirhams ou sa contrevaleur en euro et le prix minimum de vente est de 78 dirhams ou sa contrevaleur en euro, précise la même source.

Ce programme, dont la durée s’étale du 10 avril 2026 au 9 octobre 2027, sera soumis à l’autorisation de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira le 26 mars 2026.